【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月31日に公開された『映画すみっコぐらし』シリーズの第4弾『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、11月8日になんばパークスシネマ スクリーン10にて『大ひっと御礼舞台挨拶』を開催。ナレーションを務める井ノ原快彦と本上まなみ、脚本を手掛けた角田貴志が登壇した。 ■「同世代の男性も『泣いた～』と言ってくれました」（井ノ原快彦） 2