アイドルグループ・Snow Manが、8日に放送された日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)に出演。深澤辰哉は大学の同級生である俳優・磯村勇斗とのエピソードを語った。磯村勇斗今回、今年デビュー5周年を迎えたSnow Manが登場。今年を表す漢字を一人一人発表した。深澤は「初」を選び、「初めて国立競技場にも立たせていただきましたし、日産スタジアム、そして、タイのフェスだったり韓国の歌番組もそうですけど、5