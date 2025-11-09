俳優の妻夫木聡（44）が9日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で共演するSnow Man目黒蓮（28）に言及した。妻夫木は「目黒蓮、本当に稀有な男です」と切り出し「蓮といると、不思議と力が湧いてくるなんでも乗り越えられそうな絶対に諦めない強い精神力を支えるのは、全ての人への深い感謝の気持ちなんだろう」と記した。そして、目黒、佐藤浩市との3ショットをアップし