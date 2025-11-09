◇第56回明治神宮野球大会 大学の部（14日〜、神宮球場）今年の明治神宮野球大会が14日に開幕。出場校と組み合わせが決定しています。前回大会で初優勝を果たした青山学院大は、今年も神宮大会に進出。DeNAから1位指名を受けた小田康一郎選手や、中日から1位指名を受けた中西聖輝投手を擁しており、大会連覇に期待がかかります。初戦の相手は、大会初日に行われる日本文理大vs佛教大の勝者。青山学院大の初戦は16日に予定されてい