2歳1勝クラスの9日東京9Rオキザリス賞（ダート1400メートル）は、単勝1・7倍の圧倒的な1番人気に推されたサトノボヤージュ（牡＝田中博、父イントゥミスチーフ）が、好位から楽々と5馬身突き抜けてデビュー2連勝を飾った。騎乗した岩田望は「走る馬と分かっていた。本当に上手な競馬で、素質の高さを見せてくれた一戦。これから距離を延ばしていくと思うけど、対応できると思う。これからの成長が楽しみ」と将来性の高さに太鼓