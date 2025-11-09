国の隔離政策に伴い、国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園（けいふうえん）」（熊本県合志市）などで少年時代を過ごした男性が、療養所内で心情をつづった家族宛ての手紙が、半世紀の時を経て見つかった。こうした手紙が見つかるのは珍しく、関係者は「少年が抱えていた生きづらさや葛藤を知る貴重な資料」としている。社会復帰後も病気だったことを隠し続けてきた男性は、正しい理解が広まってほしいと願っている。（今村知寛）生