阪神・藤川球児監督（４５）が９日、高知・安芸市営球場で行われた秋季キャンプ第２クール４日目にブルペンを視察。雨が降りしきる中でも若虎たちの投球に熱い視線を送った。この日は昨秋の育成ドラフト１位・工藤泰成投手（２３）の投球にも目を光らせ、体の使い方を直接指導。「どうしても顔で覗いてしまう。３、４球投げたらまた元に戻るんですけど、そこの戻し方も話しました。癖づけていければ」と語った。フォーム修正