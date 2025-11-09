前半27分から試合が中断J2リーグは11月9日、各地で第36節が行われ、水戸ホーリーホックはホームでRB大宮アルディージャと対戦した。バックスタンドの観客が倒れたことを受けて前半27分から試合中断となった。水戸の初昇格がかかった試合中にアクシデントが起きた。水戸が決定機を生かせなかった前半27分頃、バックスタンド中央側で観客が倒れたことを主審が確認して試合が中断する。メインスタンド側から担架や医療スタッフら