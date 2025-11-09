未来の映画界を担う新人監督や若手クリエーターを発掘する「山形国際ムービーフェスティバル」の表彰式が8日夜、山形市で行われ、2作品がグランプリに輝きました。ことしで21回目を迎える「山形国際ムービーフェスティバル」には、全国から282作品の応募があり、11作品がノミネートされました。8日は最終審査が行われ、大賀英資監督の「リテイク」と寺田悠真監督の「NOVA」がグランプリ