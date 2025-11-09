公園の清掃活動などを通じて環境保全への関心を高めようというイベントが8日、天童市で開かれました。このイベントは、地域の自然の大切さを楽しく学ぼうと山形新聞社が主催しトヨタ自動車の協賛で開かれました。8日は、天童市の県総合運動公園が会場となり、一般の申し込み者や大学生ボランティアらおよそ110人が参加しました。参加者は、制限時間内に拾ったごみの量を競うスポーツごみ拾いに挑戦し、公園内に捨てられてい