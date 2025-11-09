フィギュアスケートのＮＨＫ杯から一夜明けた９日、会場・東和薬品ラクタブドームで、今季限りでの引退を表明している樋口新葉（ノエビア）が取材に応じた。「ショートはちょっと残念だったんですけど、フリーは割といつも通りの感覚のジャンプで良かった部分が多かった。来週の試合につながった」と大会を振り返った。右足にケガを抱えての出場だった。ＳＰではミスに泣いたが、フリーでは今季自己最高得点をたたき出し、氷の