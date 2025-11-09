避難訓練を視察後、取材に応じる花角英世新潟県知事＝9日午後、新潟市新潟県で9日、東京電力柏崎刈羽原発の重大事故を想定した半径30キロ圏内の住民の避難訓練があり、花角英世知事が視察した。住民が避難所に到着して受付を済ませる様子を確認し、記者団に「デジタル技術を活用して、スムーズな本人確認ができていた」と述べた。訓練は震度6強の地震が発生し、運転中の原発で炉心冷却機能が失われ、放射性物質が放出される事