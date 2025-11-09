９日午前７時１５分頃、新潟県新発田市向中条の民家敷地内で、住人の６０歳代男性が茂みから出てきたクマにツメで脇腹を引っかかれ、市内の病院に運ばれた。搬送時、男性に意識はあったが、けがの程度は不明。クマは体長約１メートルの成獣とみられる。新発田署はパトカーで周辺を巡回し、住民らに注意を呼びかけている。