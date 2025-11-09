今季開幕から16連勝と波に乗るバイエルン・ミュンヘンが日本時間8日、ブンデスリーガ第10節でウニオン・ベルリンとアウェイで対戦。今季公式戦で初め白星をつかめなかった。開幕からリーグ戦ではエースのハリー・ケインが9戦13発と持ち前の得点力を発揮するなど、チーム全体が好調を維持。しかしこの日はウニオン・ベルリンに苦戦し前半に先制を許すと、一度は追いついたものの終盤に再び勝ち越された。それでも後半アディショナル