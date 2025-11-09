突如としてバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキの後釜として報じられたラ・リーガのレバンテに所属するカール・エッタ・エヨン。カディスユース出身のアタッカーで、ビジャレアルを経て今年からレバンテでプレイしている。ポジションはCF、高い身体能力を武器にここまでのリーグ12試合で6ゴール3アシストを記録。チームはリーグ17位と苦しんでいるが、その中でも特大の存在感を示している。バルセロナだけでなく、マンチェスタ