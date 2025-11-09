◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３６節水戸―大宮（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）首位の水戸が４位の大宮をホームに迎えた一戦は、前半の２７分に一時中断となった。バックスタンドの客席で急病人が発生したため。スタンドからの呼びかけにレフェリーに気づき、試合をストップ。選手用の担架が逆サイドのベンチから運び込まれるなどし、医療スタッフも駆けつけ、試合は一時中断した。両チームのサポーターは応援歌（チャント