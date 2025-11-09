「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）阪神・藤川球児監督が１１日に行われる中日との練習試合（春野）に言及した。スタメンはコーチ陣に一任しているものの「コンスエグラの打順は前に持ってきてほしい」とリクエストしたことを明かした。「コンスエグラは育成ですけど、肩が強くて足が速い。４番とかには置きたくないですけど」と期待を込め、上位での起用を示唆した。コンスエグラは来日１年目。今季はケガもあり、ウエスタ