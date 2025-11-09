東日本実業団駅伝（３日）で６位になり、本格始動初年度ながらニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、来年１月１日）の初出場を決めたＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）の神野大地選手兼監督（３２）が９日、世田谷２４６ハーフマラソンの会場で、青学大時代の恩師、原晋監督（５８）に祝福された上で、ゲキを飛ばされた。レース終了後、青学大チームがストレッチを行っていたエリアに神野選手兼監督が出向き、原監督に「お