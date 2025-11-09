日本ハムは９日、エスコンでの秋季キャンプを打ち上げた。新庄監督は「ファイナルアップデート中」のため２年連続で不在。選手それぞれが課題克服のための９日間を過ごした。手締めのあいさつは、今季チーム最多１３８試合に出場した清宮幸太郎内野手が務めた。１万２５００人のファンの前でマイクを握り、「ペイペイドームのあの光景はもう見飽きたと思います。来年ここでリベンジするためにもこのキャンプで見つけた課題や練