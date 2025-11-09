◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が米ツアー３年ぶり７勝目となる日米通算１２勝目を飾った。最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため競技中止。競技は５４ホールに短縮され、第３Ｒ終了時に１５アンダーの首位で並んだ２人のプレーオフ（ＰＯ）に突入した。雨が降りしきる中、１８番