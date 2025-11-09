歌手の和田アキ子（75）が9日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。高市早苗首相（64）を評価する場面があった。番組では現代用語の基礎知識選「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表されたことを取り上げた。準レギュラーの「サルゴリラ」児玉智洋は大賞予想として、高市氏が自民党総裁選の勝利演説で表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を挙げた。