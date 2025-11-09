◆全国高校サッカー選手権神奈川大会▽決勝日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）日大藤沢は決勝で桐光学園に１―０で勝利し、２大会ぶり８度目の全国高校選手権（１２月２８日開幕）出場を決めた。４―２―３―１の布陣で挑んだ日大藤沢は、序盤からボールを保持しながら攻撃を組み立てていった。前半はスコアレスで折り返したが、後半３８分、日大藤沢のFW有川啓介（３年）がゴール前で左足シュートを放