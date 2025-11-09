台風25号によって破壊された家屋の跡地で体を洗う男性＝6日、フィリピン中部セブ州タリサイ市/Eloisa Lopez/Reuters（CNN）1週間で二つ目となる台風がフィリピンに接近しつつあり、強風や高潮の発生が懸念される中、住民に避難勧告が出ている。台風26号（フォンウォン）の前には、台風25号（カルマエギ）がフィリピンを襲っており、約200人の死者が出ている。ロイター通信によると、9日にはフィリピンの東部と北部で10万人以上が避