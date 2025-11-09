秋初戦のスワンＳで６着だった昨年の朝日杯ＦＳ覇者アドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道）が、次戦に予定していたマイルＣＳ（２３日・京都、芝１６００メートル）を回避することが分かった。９日に管理する友道康夫調教師（６２）＝栗東＝が明らかにした。歩様に硬さが出たためで、「今もプールなどには入れていますが、大事を取って」と説明した。今後については未定。