令和7年の制度改正から、マイナ免許証の利用が可能になりました。しかし、iPhoneにマイナンバーカードの搭載も完了した方は、実物のマイナ免許証や運転免許証を家に置いたまま車を運転すると、反則行為になり罰金の可能性があります。 iPhoneのマイナンバーカードでは、運転免許証の代わりにはならないのでしょうか。本記事では、マイナ免許証のメリットや、iPhoneのマイナンバーカード