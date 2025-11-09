11月9日（日）の東京6R・2歳新馬戦（ダ1600m）に登場したロイヤルアデレード（牡2・美浦・加藤征弘）が、4番人気に支持されてデビュー。中団やや前目の位置から、直線ではしぶとく末脚を伸ばしたが、惜しくも届かず3着でゴールした。ロイヤルアデレードは、父ニューイヤーズデイ、母アデレードヒル（母父ゴールドヘイロー）の血統。2023年セレクトセールで4700万円（税別）で取引された期待の良血馬だ。馬主は丸山担氏。【ザ・