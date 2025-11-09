高知県安芸市で秋季キャンプ中の阪神・藤川監督が9日、11日に予定する中日との練習試合（高知市春野）で、1人だけ打順について希望を出したことを明かした。「コンスエグラだけ、少し打順を前に持ってきてほしいと言いました。育成だけど、肩も強くて足が速い。4番とかには起きたくない。24、25歳なので」育成のコンスエグラはドミニカ共和国出身でメッツ傘下のマイナーリーグでプレー。来日1年目の今季はウエスタンリーグ25