食道がんと咽頭がんを併発して芸能活動休止中の「とんねるず」石橋貴明（64）が9日、自身のXを更新。この日、秋季高校野球東京大会を制し、16年ぶり来春センバツ出場が濃厚となった母校の帝京を祝福した。この日、来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球の東京都大会決勝が神宮球場で行われ、帝京が8―4で関東第一を下し、16年ぶり15度目の選抜出場を当確とした。出場校を決める選考委員会は来年1月30日に行われる。