ソフトバンクの東浜巨投手ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、2023年に取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使するための書類を提出した。プロ13年目の今季が3年契約の最終年だった。みずほペイペイドームで取材に応じ「まだまだ第一線で投げたい。自分の立ち位置を理解した上での宣言」と説明した。沖縄尚学高から亜大を経て13年にドラフト1位で入団。17年に16勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得し、22年には沖縄県