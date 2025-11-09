元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。フランス・パリでのトラブルについて明かした。山下は今回、パリを訪れた。パリは幼少期から憧れがあったという。大好きなパリへは今年だけでも3回訪れており、「ひとり旅でも今年4月に1週間ぐらい来てて」と明かした。現地での移動手段はタクシーを使わず、徒歩や電車だという。「電車が面白いんですよね。結構1人で乗る時は