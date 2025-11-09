ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権を行使を表明した。この日、みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れ、申請書を提出した。東浜は3球団競合の末にドラフト1位で2013年にソフトバンクに入団。1年目から先発として頭角を現し、5年目の17年には自己最多の16勝で最多勝を獲得した。通算180試合に登板して76勝46敗、防御率3・30。プロ入りから13年連続白星をマーク。勝率も6割2分3厘と高い数