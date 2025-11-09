Jリーグは11月９日、J２第36節の８試合を各地で開催。ケーズデンキスタジアム水戸では水戸対RB大宮が行なわれている。スコアは０−０で、25分過ぎにアクシデントが発生。スタンドに体調不良者が出たようで、試合は一時中断。チームドクターなどが駆けつけ、対処する。 すぐに再開は難しいようで、両チームともいったんロッカーに引き上げることになった。なお、14時45分に試合は再開された。構成●サッカーダイジェスト