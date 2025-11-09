痛恨極まりないドローだ。現地11月８日に開催されたプレミアリーグ第11節で、ミケル・アルテタ監督が率いる首位のアーセナルが、昇格組ながら上位につけるサンダーランドと敵地で対戦。２−２で引き分けた。今節前の時点でわずか３失点と堅守が光るアーセナルは、36分にダン・バラードに先制点を許す。思わぬ展開となったが、54分にブカヨ・サカ、74分にレアンドロ・トロサールが得点し、逆転に成功。このまま最終盤に突入し