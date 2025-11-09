◇明治安田J2リーグ第36節水戸−大宮（2025年11月9日Ksスタ）J2首位の水戸がホームで4位・大宮と対戦。前半27分、観客に体調不良者が出たため、試合が一時中断した。選手らはベンチ前でベンチコートを羽織って待機したが、その後、一度ロッカールームに戻った。午後2時45分から再開することがアナウンスされ、選手らがピッチに姿を現した。両チーム、軽く体を動かした後、大宮のゴールキックで試合が再開された。