◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）3日目までフェアウエーキープ率92・85％でランキングのトップに立っていた堀琴音（29＝ダイセル）が“無事”にドライビングアキュラシー賞100万円を獲得した。「この一週間、これをモチベーションにしてきたので、取ろうと持って取れたのはうれしいです」雨が降り続く悪天候の中でスタートし、1番でいきなり3パ