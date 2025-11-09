千葉・野田市内の路上で女性にわいせつな行為をして、ケガをさせたとして、28歳の男が9日に逮捕されました。男は過去にも同様の容疑で逮捕されていました。警察によりますと、逮捕された勅使河原那希容疑者は、今年7月、千葉・野田市内の路上で女性に背後から抱きつき、胸を触るなどわいせつな行為をし、その際に、女性にケガをさせた疑いが持たれています。勅使河原容疑者は犯行後、駆け足で逃走しましたが、女性の供述などから、