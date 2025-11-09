大相撲九州場所前に現役を引退し、年寄「北陣」を襲名した元小結の遠藤（３５）（本名・遠藤聖大、追手風部屋）が９日、福岡市内で記者会見し、「悔いは一切ないです。本当にいっぱいいっぱいやりました」と、終始にこやかな表情で振り返った。引退を決断した理由については、「（膝の）手術をする決断をして、もう一度土俵に戻るんだという気持ちでリハビリに取り組んだが、早期には（復帰は）厳しいかなと思い、だんだん気持