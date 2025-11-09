【シンガポール共同】マレーシア北部の海上でミャンマーのイスラム教徒少数民族ロヒンギャら約100人が乗ったとみられる船が転覆し、1人が死亡、6人が救助された。国営ベルナマ通信が9日伝えた。多数が行方不明となった。