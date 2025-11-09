赤色灯兵庫県警伊丹署は9日、高校3年の兄（17）の首を包丁で刺したとして、殺人未遂の疑いで伊丹市の中学2年の弟（14）を逮捕した。署によると、兄は首の後ろの部分を刺され、全治3週間のけがを負った。逮捕容疑は9日午前1時10分ごろ、自宅で就寝中だった兄の首を包丁で刺し、殺害しようとした疑い。容疑を認めている。兄は事件後、伊丹署に自分で出向き「寝ている間に刺された」と申告。警察官が兄の自宅に向かい、近くにい