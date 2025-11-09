「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・最終日」（９日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）雨天中止となり、佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝は前日までの通算１２アンダー、４位で順位が確定した。スタートして、４番まで３バーディー、１ボギーとスコアを伸ばしていたため「やりたかったな。チャンスはあったんじゃないかな」という思いもありつつ、中断の知らせを受けた５番グリーンでは、水も浮いており１２メートルのパット