◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節Ｇ大阪―神戸（９日・パナスタ）関西に拠点を置くチーム同士の対戦は、スタメンが発表された。現在９位で残留を確定させているＧ大阪は、公式戦３連勝中としている。８月２３日の横浜ＦＣ戦から１２試合で１０勝１分け１敗と好調を維持。前半戦は打ち合いの末２―３で敗れたが、本拠で同一シーズン連敗は許さない。対する４位の神戸は、首位・鹿島と試合前の時点で勝ち点差は８。史上２チ