ソフトバンクの東浜巨投手（３５）が９日にみずほペイペイドームの球団事務所を訪れ、国内ＦＡ権の行使に関する申請書類を提出した。「やっぱりまだまだ一軍の舞台でしっかり投げなきゃ、投げたい、先発をやっていきたいっていう思いが一番強い」と出場機会への思いを口にした東浜。今季は７試合の登板にとどまったが、４勝２敗、防御率２・５１の成績を残した。シーズン最終盤、短期決戦では救援としてベンチ入り。「そういう風