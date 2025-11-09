大相撲九州場所初日の９日、福岡市内で元小結遠藤（３５）が現役引退と年寄「北陣」襲名の会見を行った。遠藤は７月に右ひざ、９月に左ひざの手術を受けて直近の２場所は全休。九州場所の新番付では幕下へ転落し、引退を決断した。遠藤は「手術をして、もう一度土俵に戻るつもりでリハビリしてきましたが、リハビリをしていく中で気持ちが少しずつ変わってきた」と引退に至る経緯を説明。「悔いは一切ないです。本当にやり切っ