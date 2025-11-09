◆秋季高校野球東京都大会▽決勝帝京８―４関東第一（９日・神宮）帝京が関東第一に快勝し、２００９年以来１６年ぶり９度目の優勝。来春センバツ出場に“当確ランプ”をともした。両校無得点の３回裏に１死満塁のチャンスを作ると、まず押し出し四球で先制。その後５本の安打を集め、一挙８点のビッグイニングとした。投げては、先発した背番号３の安藤丈二（２年）が毎回の１６安打を浴びながら、粘りの投球で４失点に