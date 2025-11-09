フィギュアスケートのペアで活躍する長岡柚奈（木下アカデミー）が?北の大地?への思いを明かした。北海道出身の長岡は２０２３年春に森口澄士（木下アカデミー）とカップルを結成し、拠点も京都に移した。結成３季目の今季は９月の最終予選で２６年ミラノ・コルティナ五輪の国別出場枠を獲得。日本勢の２枠目確保に大きく貢献すると、グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯（１１月７、８日、大阪）では合計２０２・１１点