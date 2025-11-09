巨人・田中将大投手が９日、宮城・気仙沼市の本吉除雪ステーションで、国土交通省主催の「気仙沼市防災避難訓練」に参加した。東日本大震災の被災地でもある沿岸沿いの街で、地元スポーツ少年団の大谷小ビッグウェーブ、本吉ロビンファイターズの選手たちと災害発生に備えた避難方法などを確認。冒頭のあいさつから「僕自身、２０１１年の東日本大震災を経験しました。東北に戻ってきて震災の景色を見た時、がくぜんとしたことを