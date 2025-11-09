奥谷謙一・兵庫県議亡くなった竹内英明元兵庫県議への名誉毀損容疑で政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志容疑者（58）が逮捕され、自身も中傷被害を訴えている奥谷謙一兵庫県議は9日、「司法の場で真実が明らかにされることを強く望む」とコメントを発表した。奥谷氏は斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題を巡る調査特別委員会（百条委）元委員長。奥谷氏は「今回の逮捕で、少しでも竹内元県議の無念が晴らされ、ご家族の皆