女優の細川直美が8日に自身のアメブロを更新。初めて1人で焼肉店を訪れたことを明かした。【映像】細川直美、夫・葛󠄀山信吾との2ショットこの日、細川は「今日はお一人様ご飯 初めて1人焼肉に来ました」と報告。「1人焼肉だと色々な種類を食べる事が出来ないのが残念ですが、自分のペースで食べられるのは良いのかな？」とつづり「少しずつ焼いてます」と焼いている肉の写真を公開した。最後に「お一人様が楽しめる