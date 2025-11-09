[11.8 プレミアリーグ第11節 サンダーランド 2-2 アーセナル]プレミアリーグは8日、各地で第8節を開催。5位サンダーランドがホームに首位アーセナルを迎えた一戦は2-2のドローに終わった。昇格組ながらホームでは5試合負けなしと好調なサンダーランド。一方、公式戦10連勝中、8試合連続のクリーンシートを記録し、無類の強さを見せているアーセナル。古巣対戦となったMFグラニト・ジャカも先発し、注目を集める上位対決となっ