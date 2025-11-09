全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめする香り系焼酎をご紹介します。今回は、鹿児島県・いちき串木野市の製造所『濱田酒造』です。「CHILL GREEN spicy＆citrus」1419円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）発酵時のアルコールに加えた香辛料・マーガオが特徴。山椒の香りと共に柑橘の爽やかさも重なって、和風ジンのような味わい。炭酸のほか、トニック割も合う。ミント感もありモヒートにしても◎。